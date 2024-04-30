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        Haberler Televizyon 'Bahar'ın 11. bölümünden yeni ön izleme yayınlandı

        'Bahar'ın 11. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Show Tv'nin, MF Yapım imzalı fenomen dizisi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın bu akşam ekrana gelecek 11. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:40
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        'Bahar'dan yeni ön izleme
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        Tanıtımlarıyla gündeme damgasını vuran Bahar'ın ön izleme sahnesi yine çok konuşuldu.

        BAHAR’IN 11.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Bahar’ın 11'inci bölümünden ön izleme sahnesi;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00’de Show TVde...

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