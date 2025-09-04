Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar'dan yeni sezonun ilk tanıtımı

        'Bahar'dan yeni sezonun ilk tanıtımı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Bahar'ın yeni sezonu için nefesler tutulmuşken, merakla beklenen yeni bölümden ilk tanıtım da yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni sezonunun ilk tanıtımında, hastanede istediği noktaya gelen Bahar'ın karşısına çıkan eski bir dost, tüm düzeni bozarak yeni bir fırtınanın kapısını aralıyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 21:38 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:56
        Yeni sezonun ilk tanıtımı
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar'ın yeni sezonu için nefesler tutulmuşken, merakla beklenen yeni bölümden ilk tanıtım da yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni sezonunun ilk tanıtımında, hastanede istediği noktaya gelen Bahar’ın karşısına çıkan eski bir dost, tüm düzeni bozarak yeni bir fırtınanın kapısını aralıyor.

        İşte 'Bahar’ın tanıtımı;

        Tanıtımda, yaşadığı tüm mücadelelere rağmen dimdik ayakta duran 'Bahar', izleyiciyi yeniden derinden etkilerken; bu kez karşısına hastaneye yeni başhekim olarak atanan Harun çıkıyor. Bahar’la yaşadığı eski sıkıntılar, tansiyonu daha ilk andan yükseltiyor. Diğer yandan hastaneye yeni katılan asistan Maral, iddialı tavrıyla asistan dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bahar ve Evren ise aşklarını ilan etmeye karar vermişken, tam bu karmaşanın ortasında Naz’ın Evren’le ilgili ortaya attığı şok karar, Bahar’ın dengelerini altüst ederek hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Yeni sezonda Bahar, hem mesleki hem de kişisel yolculuğunda daha büyük sınavlarla yüzleşirken, izleyiciye yeniden umut, güç ve heyecan dolu anlar vaat ediyor.

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar', yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar
        #show tv

