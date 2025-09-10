"Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?", yeni sezona zirvede başladı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?", dün akşam ekrana gelen yeni sezon ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Güçlü oyunculuk performansları, etkileyici yeni hikâyesi ve dikkat çeken anlatım diliyle dizinin 49'uncu bölümü büyük beğeni toplayarak, sezonu AB grubunda birincilikle açtı.

"Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?"ın 49'uncu bölümü AB’de 3,76 izlenme oranı 14,36 izlenme payı ile birinci sıraya yerleşirken ABC1 20+ grubunda 3,31 izlenme oranı 11,22 izlenme payı, Total’de ise 2,95 izlenme oranı 10,41 izlenme payı elde ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

"EVREN İLE BENİM BİR ÇOCUĞUMUZ OLACAK"

Final sahnesinde Naz’ın yaptığı şoke edici açıklama, bölüme damgasını vurdu. Naz, restoranının açılışında yaptığı konuşmada hamile olduğunu açıklayınca herkesi şaşkına çevirdi. Bu beklenmedik haber karşısında Evren hazırlıksız yakalanırken, Bahar ise duyduklarıyla adeta yıkıldı. Evren’in “Bunu bu şekilde öğrenmeni istemezdim” sözlerinin ardından Bahar sessizce uzaklaşıp kalabalığın içinde kayboldu. Naz’ın sürpriz açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizi, #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 5 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

"BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?"IN 49'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar’ın nehirde kürek çektiği ve fırtınalara göğüs gererken hissettiklerini dile getirdiği sahneyle başlayan bölüm, onun içten sözleriyle izleyicileri derinden etkiledi. Timur’un ölümünün ardından geçen günlerde Bahar, çocuklarının kayıplarına rağmen yeniden umutla bakabilmeleri için uğraştı. Herkes yaralarını sarmaya ve yeniden güç bulmaya çalışırken kimisi toparlanmayı başardı, kimisi ise hala mücadele etti.

“Babaanneniz yarın işe başlıyor!”;

Bu süreçte hastanede de yeni dönem başladı. Harun ve Maral’ın gelişi hastaneye yeni bir soluk getirdi. Harun, ilk gününde hasta kılığına girerek asistanlara ders niteliğinde bir sınav yaşattı. Bahar, geçmişten tanıdığı Harun’un sert ve alaycı tavırlarıyla karşılaştı.