'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' 54'üncü bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Sırların açığa çıktığı bu bölüm, yaşanan büyük hayal kırıklıklarıyla ekrana damgasını vurdu. 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 54'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 3,48 izlenme oranı 9,21 izlenme payı, Total’de 3,43 izlenme oranı 9,47 izlenme payı, AB’de ise 3,18 izlenme oranı 9,59 izlenme payı elde ederek AB’de en çok izlenen dizi oldu.

Dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle büyük ilgi toplarken, dizi #Bahar etiketiyle sosyal medyada tam 5 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Rusan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

“GİTME VAKTİN GELDİ!” Uras'ın sırlarının gün yüzüne çıktığı ve kalplerde büyük hayal kırıklıkları yaşattığı bu bölümde, Bahar’ın gözünde oğlunun masumiyeti yerle bir oldu. Yetiştirdiği çocuğun nasıl birine dönüştüğünü görmek, Bahar'ı derinden sarstı. Bu yüzleşme, Bahar'ı hem bir annenin şefkati hem de derin öfkesi arasında bıraktı. Bir annenin şefkatiyle Uras'ın kıyafetlerini katlarken, dilinden kalbinin acıları döküldü. Bahar, özenle hazırladığı valizi bu kez Uras'a evden gitmesi için verdi. Annesinin duruşuna direnmeye çalışan Uras'ın, evde büyüyen ve tüm aileyi saran kaos karşısında direnci kırıldı. Bahar’ın son kararını verdiğini anlayınca; Uras, büyüdüğü evin kapısından elinde küçük bir valizle çıktı. 'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?'IN 54'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Yeni bölümde, Uras’ın ortaya çıkan sırları tüm aileyi derinden sarstı. Seren, bir daha geri takmamak üzere yüzüğünü parmağından çıkardı. Bahar, iki ateş arasında kalmışken Seren’in arkasında durmaya karar verdi. Bu sırada Seren, Uras’ın kendisinde açtığı yaraların intikamının peşinden gitmeye, Uras’ın arabasını parçalayarak başladı. Uras, Seren’in öfkesini sadece araba parçalamaktan ibaret sanarken, aslında sadece büyük bir yangının dumanına baktığını bilmiyordu. Bir sonraki adımında Seren, Uras’ı işini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze bıraktı. Uras belki de mesleğinin sonuna yaklaşırken, Bahar herkesten iyi tanıdığı ve tüm kalbiyle sevdiği oğlu Uras’ın nasıl bu hale geldiğinin acısıyla kendine yüklendi.

Bahar, Aziz Uras'ı evden gönderdi; Bu yolculukta Evren, Bahar'ın başını yaslayacağı omuz olmak için yanında oldu. Son ilgilendiği vakadan ne istediğini anlayan Evren, Naz'la konuşarak oğlunun adına karar verdi. Geçmişinden bir sözü kalbinde taşıyan Evren, oğlunun adını Ali koydu. Hastanede olayların söylentileri kulaktan kulağa gezerken Seren, Uras ve Maral'ın oyununu herkese söyleyerek intikam oyununu biraz daha büyüttü. Bu skandal hastanede büyük bir yankı uyandırarak herkesi adeta şok etti. "Ben hep senin yanındayım"; Bölümün finalinde, Seren her şeyi herkese duyururken polisin hastaneye gelmesi, büyük bir merak uyandırdı. Uras, kendini korumak için Seren'in ateşini harlamaya ve intikam oyununa dahil olmaya karar verdi. Bu ateşin kimi yakacağı ise yeni bölüme dair heyecanı artırdı. İşte geceye damga vuran final sahnesi; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00'de SHOW TV'de!