Bahar Candan tekme tokat kavga etti! Bahar Candan'ın o görüntüleri olay oldu - Instagram Magazin

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Candan, bu kez kavga ettiği görüntüler ile gündeme geldi. Candan'ın ortaya çıkan o görüntüleri şaşkınlık yarattı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Sosyal medyada yayılan videoda Bahar Candan'ın karşısında oturan bir kız ile ayağını salladığını gerekçe göstererek tekme tokat kavga ettiği görülüyor.

Videonun yayılmasından ardından Instagram hesabından açıklama yapan Candan, olayın 2,5 sene önce yaşandığını dile getirdi.

"ANNEME KÜFRETMİŞTİ, ŞU AN KARDEŞ GİBİYİZ"

"Melisa ile kardeş gibiyiz" diyen Candan, "Arkadaşlar merhaba. Bundan 2,5 yıl önce yaşanılan bir olayın videosu bugün ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir, Melisa çok severim. 13 yaşındayken anneme küfretmişti. Onun için oldu yani, şu anda kardeş gibiyiz" ifadelerini kullandı.

İşte Bahar Candan'ın o görüntüleri: