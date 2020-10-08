Bahar Candan'ın yeni imajı

Bahar Candan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmeyi başaran Candan, sosyal medyada yeni tarzıyla dikkatleri çekti.

Candan şimdilerde ise yeni saç modeliyle görenleri şaşırttı.