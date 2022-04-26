"BANA 'SENİN MASAN BİLE OLURUZ' DİYORLAR"

Hiç arkadaşı olmadığını açıklayan Candan, "Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim. Ben çok vericiyim. Arkadaşlarıma hep veriyorum ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Ben arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında, 'Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın' diyorlar ve benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle." dedi.