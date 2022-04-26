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Bahar Candan: Benim travmam Lidyalıların parayı bulması!

Bahar Candan, travmasının Lidyalıların parayı bulması olduğunu açıkladı. Candan, "Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı" dedi

26.04.2022 - 11:56 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan (24), hakkında bilinmeyenleri anlattı. tv100'e konuk olan ve samimi açıklamalarda bulunan Candan, hayatının dönüm noktalarını ve travmalarını dile getirdi.

  • TRAVMASINI AÇIKLADI

    Bahar Candan, travmalarıyla ilgili soru üzerine, "Benim travmam Lidyalıların parayı bulması. Artık insanlar parayla ruhlarını satmaya başladı." ifadelerini kullandı.

  • "BANA 'SENİN MASAN BİLE OLURUZ' DİYORLAR"

    Hiç arkadaşı olmadığını açıklayan Candan, "Onları parayla elde etmeye çalıştım. Beni suistimal etmelerine bile izin verdim. Ben çok vericiyim. Arkadaşlarıma hep veriyorum ama onlar benimle hiç arkadaş olmuyorlar. Ben arkadaş ilanı verdiğimde, bana özgeçmiş yolladıklarında, 'Senin masan bile oluruz, biz eğiliriz, üzerimize çay koyarsın' diyorlar ve benimle toplumda belli bir tanınmışlık elde ediyorlar. Takipçi sayıları artıyor, para kazanıyor ve sonra benden gidiyorlar. Bu çocukluğumdan beri böyle." dedi.

  • "NUR YERLİTAŞ'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

    En yakın arkadaşının merhum modacı Nur Yerlitaş olduğunu belirten Bahar Candan, gözyaşlarını tutamadı. Candan, "Onu çok özlüyorum. Öldükten sonra çok yalnız kaldım. Kimse beni onun kadar sevmedi." diyerek, duygusal anlar yaşadı.

  • "BAHAR CANDAN BU DEĞİLDİ"

    Bahar Candan, "Rol mü yapıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Sesim gerçek, değiştirmiyorum. Zaten rol de yapıyorsanız bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. Her şey değişim ve dönüşüm içerisinde. Tabii ki Bahar Candan bu değildi. Bahar Candan, bir noktada başladı. Lügatıma farklı kelimeler ekledim, mimiklerim değişmiş olabilir. İzlediğiniz Bahar Candan videolarında ilk 1 sene gerçek, son 1 sene kazanılmış, öğrenilmiş ve dönüştürülmüş Bahar Candan... Bundan 5 sene sonra izleyeceğiniz Bahar Candan daha dönüştürülmüş olacak.

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