"HERKES AYNI PARAYI HARCIYOR"

Candan, daha sonra "Peki, o kadar kazanıyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir; ben euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor.