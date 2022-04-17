Bahar alerjisi artık mevsimsel değil

Bahar alerjisinin atopik kişilerde immun sisteminin ağaç ve çiçek polenlerini tehlikeli kabul ederek tepki vermesiyle ortaya çıktığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bir nevi aşırı bir duyarlılık, aşırı bir tepki. Bu kişilerde bağışıklık sistemi epey güçlü çalışıyor denebilir" şeklinde konuştu. Bu rahatsızlıkta belirtilerin daha çok hapşırma, öksürük, burun tıkanıklığı, ciltte ve boğazda kaşıntı, baş ağrısı şeklinde görüldüğünü söyleyen Dr. Seçkin bahar alerjisinin toplumda görülme sıklığının yüzde 30 olduğunu belirtti.

BAHAR ALERJİSİ ARTIK MEVSİMSEL DEĞİL

Küresel ısınma ve sera etkisi nedeniyle polenlerin görülme süresinin ve yoğunluğunun arttığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Artık neredeyse tüm yıl ağaçlar çiçek açıyor ve polenler Şubat ayından Kasım ayına kadar etkili oluyor" dedi. Bahar alerjisinin çocuklarda en fazla 9-10 yaşlarında görüldüğünü belirten Dr. Seçkin "Polenlerin yoğun olduğu günlerde çocuğun dışarıda fazla vakit geçirmemesi, eve geldiğinde banyo yaptırarak çocuğu polenlerden arındırmak ya da burnunu ve boğazını tuzlu su ile yıkamak şikayetleri önemli oranda azaltıyor" dedi.



C VİTAMİNİ, OMEGA3, KETEN TOHUMU

"Çocuk uyuyamıyor, çok sık hastalanıyor, okul günü kaybediyorsa immunoterapi, yani 3-5 yıl süren iğne tedavisi uygulamak gerekebilir" diyen Dr. Şirin Seçkin bu tedavinin şikayetleri yüzde 80-90 oranında ortadan kaldırdığını ifade etti. C vitamini, omega3 ve keten tohumu gibi antioksidan gıdaların bahar alerjisinin daha hafif atlatılmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin bu süreçte glutenli, karbonhidratlı ve unlu gıdalar ile sütün ise olumsuz etki ettiğini söyledi. Bahar alerjisinin büyük oranda kalıtımsal olduğuna dikkat çeken Dr. Seçkin "Bir çocuk bir yaşından önce ne kadar az dış ortamda bulunur ve az alerjenle karşılaşırsa ileride alerji geliştirme ihtimali de o kadar artıyor. Yani ne kadar sakınırsak ileride o kadar alerjik oluyor" dedi.