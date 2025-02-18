Bahar 35. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 18 Şubat Salı akşamı 35. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Bahar 35. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 35. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar, Leyla’nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır.
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Ancak Evren’in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir.
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Hastaneye gelen sıradışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir.
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Öte yandan, Tolga’nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur.
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Evlilik oyununa dahil olan Rengin’in attığı adım, Timur ve Bahar’ı tamamen hazırlıksız yakalarken, Leyla’nın Bahar’a bıraktığı sır, herkesin hayatında sarsıcı bir kırılma yaratacaktır.
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 35. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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