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        Haberler Bilgi Magazin BAHAR 32. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle (full HD, donmadan, kesintisiz seyretme linki)

        Bahar yeni bölüm canlı izle ekranı! İşte Bahar 32. bölüm özeti ile yeni bölümde yaşanacaklar

        Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, bu akşam 32. bölümü ile ekrana geliyor. Bahar 32. bölüm canlı izle ekranı diziyi internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırır. Öte yandan Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:48
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          Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, 21 Ocak Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bahar 32. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…

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          BAHAR’IN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Timur ve Umay’ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştırırken; Rengin’in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

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          Hastanede Tolga’nın şahit olduğu bir olay ise Timur’un hayatında büyük sorunlara yol açar.

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          Diğer yandan, Efsun’un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar’ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır.

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          Düğün günü gelip çattığında beklenmedik olaylar zinciri geceyi kaosa çevirir.

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          Efsun’un hazırladığı sürprizler gerilimi tırmandırırken, felaketlerin ardı arkası kesilmez. Ve tam her şey bitti derken, Rengin’in hamlesi geceye damga vurur.

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          BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar dizisinin 32. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          BAHAR 32. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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