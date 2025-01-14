Bahar 31. bölüm canlı izle ekranı: İşte Bahar'ın yeni bölümünde yaşanacaklar
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, iki haftalık aranın ardından yeni bölümü ile ekrana geliyor.. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Bahar 31. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. MF Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde, herkes Bahar'ın Timur'a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur'a rest çeker. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?, yılbaşı nedeniyle ekran macerasına iki hafta ara vermişti. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi, 14 Ocak Salı akşamı 31. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı Bahar’ın yeni bölümünde Cem ve Umay Bahar’ı kurtarmak için boylarını aşan işlere girişir. Bahar 31. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Bahar yeni bölüm izle full HD…
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BAHAR’IN 31. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar’ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır.
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Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı...
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Herkes Bahar’ın Timur’a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur’a rest çeker.
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Timur, Bahar’ın mental olarak iyi olmadığını iddia ederken aksi gibi Bahar’ın hastanede başına gelenler ise herkesi buna ikna eder niteliktedir.
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Efsun’un kına gecesi baskılarına boyun eğen Seren onu sinir edecek bir şart öne sürer.
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Öte yandan, Öte yandan Çağla Tolga’dan köşe bucak saklanmaktadır.
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Fakat dünya küçük hastane daha küçük olunca bu düşündüğü kadar kolay olmaz.
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Cem ve Umay Bahar’ı kurtarmak için boylarını aşan işlere girişirken Bahar kendisini hem Evren’e hem de diğerlerine açıklayabilecek midir?
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BAHAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 31. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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