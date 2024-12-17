Show TV’nin iki sezondur ilgiyle takip edilen dizisi Bahar 29. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosu Ayça Üzüm tarafından kaleme alınan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Bahar 29. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Bahar yeni bölüm izle…