Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 23. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Yeni bölümde hastaneye gelen İpek (Ayta Sözeri) ile Bahar’ın karşılaşması ve sonrasında gelişen olaylar, izleyicilere hem eğlenceli hem de gerilim dolu anlar yaşatacak. Evren ve Timur arasında süren başhekimlik yarışında heyecan tırmanırken, hangisinin yeni başhekim olacağı ise merak konusu olacak. İşte, Bahar 23. bölümde yaşanacak gelişmeler...