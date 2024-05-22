Umay’ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar “Romeo ve Juliet” oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir! Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren’e ilgi göstermektedir. Hastanede çıkan yangın Bahar’ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar’ı kurtarmak için kendilerini riske atar!