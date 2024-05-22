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        Haberler Bilgi Magazin Bahar 13. bölüm full HD izle! SHOW TV Bahar son bölüm tek parça kesintisiz izle

        Bahar 13. bölüm yayınlandı! Bahar 13. son bölüm full izle

        Bahar 13. son bölüm 22 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın son bölümünde; Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir. Son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Bahar 13. bölüm full HD izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölüm izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 08:44 Güncelleme: 22.05.2024 - 08:44
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          SHOW TV'de her hafta salı akşamı 20.00'de izleyicisi ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 13. son bölüm izle ekranı haberimizde...

        • 2

          BAHAR 13. SON BÖLÜM İZLE

          Bahar 13. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

          BAHAR DİZİSİ 13. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

          Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra’nın hastalığı, Timur’un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla’yla ilgilenirken Bahar, Leyla’ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

        • 4

          Umay’ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar “Romeo ve Juliet” oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir! Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren’e ilgi göstermektedir. Hastanede çıkan yangın Bahar’ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar’ı kurtarmak için kendilerini riske atar!

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