Bahadır, erkek çocuklara koyulabilecek son derece modern bir isim. Ancak ismin güzelliğinden ziyade anlamı da önemli. İsim kulağa hoş gelse de, anlamı kötü olan bir ismi çocuğumuza koymak istemeyiz öyle değil mi? İşte Bahadır ismi ile ilgili bilmeniz gereken her şey.
Bahadır İsminin Anlamı Nedir?
Bahadır, yiğit, cesur anlamına gelir. Ayrıca isim, Timur soyundan, Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk liderin adıdır. Sözlükte ise Bahadır savaşlarda yılmazlığı ve gücü ile üstün olan kimse anlamında karşımıza çıkar. Bahadır ismi bazı illerin yerleşim yerlerine de verilmiştir.
Bahadır, Türkiye’de 310. Sırada yer alır. Türkiye’de Bahadır ismini taşıyan kişi sayısı ise yaklaşık 20500’dür. İstanbul’daki kişi sayısının ise hemen hemen 4500 kişi olduğu biliniyor. Bahadır, Türkiye’de her 4050 kişiden biri tarafından kullanılıyor.
Bahadır İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Hayır. İsme Kuran'da rastlamak mümkün değil. Yine de bu isim bebeklere koyulabilir.
Bahadır İsminin Özellikleri
Bahadır isimli bireyler, lider kişilerdir. Olayları ve insanları kontrol etmeye bayılırlar. Fakat bencillik onlara göre değil. Onlar yalnızca olayları kontrol altında tutmayı seviyorlar ve bu noktada son derece başarılılar. Bu ismi taşıyan kişilerin mükemmel bir yönetici olabileceğini de ekleyelim. Bahadır isimli kişiler nerede, nasıl davranmaları gerektiğini bilirler.
Özel yaşamda da liderlik isterler. Gerek arkadaş çevresi gerekse aile ile yapılacak her şeyde organize işi onlara ait olmalıdır. Çevresindekileri her daim memnun etmeyi başarıyor. Karşı cinsten ise sadece şefkat ve hoşgörü bekliyorlar.
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