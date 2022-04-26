Bu coğrafyada esas olan Arpaçay Nehri'dir. Tarihi kaynaklarda Akhuryan Nehri olarak da bilinen bu akarsu, bölgedeki yaşamı etkileyen ve şekillendiren en önemli unsur olmuş ve bu bölgede yaşayan Bagratlılar, Selçuklular hatta Osmanlılara kadar önemli bir coğrafi alan oluşturmuştur. Bagaran bir Bagratlı yerleşimi ancak Ani'nin tarihiyle çağdaş olan bir geçmişe sahip."