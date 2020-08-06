Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kovid-19 denetimi - DİYARBAKIR

AA

Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile denetimlere katılarak işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.Sakarya Caddesi ile Medine Bulvarı ve Öğretmenler Caddesinde gerçekleşen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.Beyoğlu, vatandaşlara kontrollü sosyal hayat tedbirlerini anlattı.Alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğuna işaret eden Beyoğlu, maskesi olmayan vatandaşları uyararak ücretsiz maske dağıttı, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 dilde riskleri anlattı.Denetimler sırasında belediye zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tedbirlere uymayan esnaf ve işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner insanlığın içinden geçtiği bu zorlu sürecin ancak insanların bireysel olarak tedbirlere uymasıyla aşılabileceğini belirtti.Devletin aldığı tedbirlerin çok önemli olduğunu ifade eden Güner, "Ancak daha önemli olan vatandaşımızın, esnafımızın kendi sağlığını düşünerek tedbirlere uyması. Vatandaşımız bilinçli olursa bu süreci millet olarak daha çabuk atlatırız. Herkesin kendi tedbirini alması ve tedbirlere uymayanları uyarması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Beyoğlu, devletin ve hükümetin salgınla mücadelede çok ciddi bir çabası ve gayreti olduğunu belirterek, bunların tek başına yetmeyeceğini söyledi.Beyoğlu, "Milletimizin kendi tedbirlerini alması şart. Esnaf ve vatandaşlarımız genel anlamda riskin farkında fakat bu işin toplumsal mücadeleye dönüşmesi lazım. Bir yandan kontrollü olarak hayatımızı devam ettirelim, bir yandan da sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için son derece basit olan tedbirlere uyalım." dedi.