Araştırmalara göre, ortalama bir kullanıcının 70 – 80 online hesabı ve şifresi bulunuyor. Kullanıcılar hatırlamaları gereken çok fazla şifre olduğunu düşünerek online sitelerde şifre oluştururken yaygın olarak Facebook hesapları ve Google hesapları yoluyla üye olmayı tercih ediyor.
Bağlantılı linklerle yapılan girişlerin çoğu, kullanıcılar tarafından unutulurken hackerlerin bu girişler yoluyla kişisel verileri çalabileceğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, online hesapları korumak için dikkat edilmesi gereken önerileri 5 adımda sıralıyor.
‘VERİLERİNİZİ BAĞLANTILI HESAPLAR İLE ÇALIYORLAR’
Kullanıcılar, yeni bir siteye üye olurken özellikle Facebook ve Google hesapları ile giriş yapmayı tercih ediyor. Bu işlem kullanıcılara kolaylık sağlarken kötü niyetli hackerler tarafından kişisel verilerin çalınmasını kolaylaştırıyor.
Veri ihlallerinin sayısı her geçen gün artarken kullanıcı verilerindeki gizliliğin arttırılması ve fark edilmeyen para harcamalarının önüne geçilmesi için kullanıcıları uyaran Serap Günal, e-postalara bağlı hesapları düzenli olarak kontrol etmenin kullanıcılar için gözden kaçırılmaması gereken bir nokta olduğuna dikkat çekiyor.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA ERİŞİM İZNİ VERİRKEN…
Hackerler sadece e-postalara bağlı hesaplara değil, kullanıcıların sosyal medya hesaplarına bağlı eklentilere de ulaşabiliyor. Özellikle kullanıcıların hesaplarındaki kişi listelerine ve iletişim bilgilerine erişmek için izin isteyen üçüncü hizmetler, hackerlerin kişisel verilere ulaşmasına büyük kolaylık sağlıyor.
Kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden erişime izin verdikleri eklentileri düzenli şekilde kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Serap Günal, bu alışkanlığın olası veri ihlallerine karşı alınabilecek önemli adımlardan biri olduğunu söylüyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 5 KRİTİK UNSUR
Bağlantılı hesaplar kullanıcılar tarafından unutulsa bile hackerler tarafından unutulmadığına dikkat çeken Günal, kullanıcılarla 5 önemli adımda online hesapları korumanın yollarını paylaşıyor:
1- Sahip olduğunuz tüm hesapları gözden geçirin ve kullanmadıklarınızı silin. Fazla miktarda online siteye üye olmak şifre kontrollerini zorlaştırıyor. E-posta ve sosyal medya hesaplarına bağlı üyelikleri azaltmak kullanıcıların güvende olmasını sağlıyor.
2- Tüm parolalarınızı güncelleyin ve hesaplarınızı korumak için birbirine benzemeyen, karmaşık şifreler kullanın. Birbirinden farklı ve tahmin edilmesi zor olan şifreler yaratmak veri ihlaline karşı kullanıcıları güvende tutuyor.
3- İki faktörlü kimlik doğrulayıcıları kullanın. İki faktörlü kimlik doğrulayıcıları, online hesapların güvenliğini arttırıyor. Bu özellik, hackerler şifreleri ele geçirse bile cihazlara erişimini engelleyerek online hesapları güvende tutuyor.
4- Bir şifre yöneticisi kullanın. Şifre yöneticisi yazılımları yüksek teknolojiyle geliştirilmiş ve birçoğu kendine özel şifreleme yöntemleri kullanarak kullanıcıların tüm şifrelerini ve özel bilgilerini saklayabilmesine olanak sağlıyor.
5- Her hesabınızı düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Rutin hesap kontrolleri yapmak kullanıcıların olası veri ihlallerini erkenden fark etmesini sağlıyor. Fark edilen durumlarda ise şifre değiştirmek ve hesap erişimlerini kontrol etmek gerekiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!