Bağkur emeklisi 93 yaşındaki kadından Mehmetçik Vakfı'na bağış

Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde ikamet eden, yerleşim merkezinin en eski kadın bakkalı olan 93 yaşındaki Nesibe Yılmaz, maaşını getiren Beyşehir Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi öğretmenlere, maaşının bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istediğini söyledi.
Yılmaz, öğretmenlere teşekkür edip, "Allah razı olsun" diyerek maaşının 500 liralısını verdi. Vefa Destek Grubu görevlileri de Yılmaz'ın bu isteğini yerine getirdikten sonra banka dekontunu teslim etti.
Hiç evlenmeyen ve Yeşildağ Mahallesi'nde kirada oturan Yılmaz'ın, her ay maaşının bir kısmını, Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay, okul aile birlikleri ve benzeri kurumlara hayır için dağıttığı öğrenildi.
Nesibe Yılmaz, gençlik yıllarında ticaretle uğraştığını, esnaflık yaptığını ve bakkallık mesleğini icra ettiğini anlattı.
Yaklaşık 50 yıl önce Bağ-Kur'dan emekli olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Emekli maaşımın bir kısmını hayra dağıtıyorum. Ben elimle gereken yerlere veririm. Fitre, zekat, sadaka, tutamadığım oruç parası olarak ihtiyacı olanlara bugüne kadar verdim, Allah kabul etsin. Türk askerini çok seviyorum. Her gün namazdan sonra onlar için dua ediyorum. Namazlardan sonra dualarımda onlar için ağlıyorum. Maaşımın bir kısmını da zaman zaman Mehmetçik Vakfı'na yatırıyorum."
Yaşlı kadının her ihtiyacına yetişen Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Osman İltar da Nesibe Yılmaz'ın, köyün en eski bakkallarından olduğunu söyledi.
Yılmaz'ın ticaret de yaptığını ifade eden İltar, "Kereste ticareti yapmış. Türkiye'nin her yerinden oyuncak getirip satmış. En son da bakkallık yaparken emekli olmuş. Çok becerikli bir teyzemiz. Köyde herkesin sevdiği, saydığı, değer verdiği bir büyüğümüz. Nesibe teyze gönlü çok zengin bir insan. Aldığı maaşından bir kısmını her ay Mehmetçik Vakfı, Kızılay, okul aile birliği gibi yerlere bağışlar." diye konuştu.
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