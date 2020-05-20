Bağkur emekli maaşı ne zamana ödenecek? sorusu Mayıs ayı emekli maaşını bayramdan önce almak isteyen Bağkur emeklilerinin gündeminde. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre, Bağkur emekli maaşının ödeneceği tarih...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşlarının öne çekilmesi ile ilgili müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk açıklamıştı. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından SSK’lılar 15-20 Mayıs arasında emekli maaşlarını aldı. Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.

BAKAN SELÇUK'TAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.