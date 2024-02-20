BAĞ-KUR 7200 prim günü son durum: BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?
Bağ-Kur 7200 prim günü ile esnafa erken emeklilikte son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hali hazırda 9000 olan prim sayısının 7200 güne düşürülmesiyle Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu noktada gözler "Bağ-Kur 7200 güne düştü mü, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, BAĞKUR 7200 prim gününde son durum...
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Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesini içeren düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? İşte, konuya dair detaylar...
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BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞTÜ MÜ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız.” ifadelerine yer verdi.
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BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ İLE ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.
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BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.