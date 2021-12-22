Çocuklarda doğuştan gelen bağışıklık tepkisi şiddetli Covid-19'dan koruyor

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İngiltere'de University College London (UCL) ve bağlı hastanelerdeki araştırmacılar, semptomları asemptomatikten şiddetliye kadar değişen 19 pediatrik ve 18 yetişkin Covid-19 hastasından hava yolu ve kan örneklerinin alınmasının yanı sıra 41 sağlıklı çocuktan kontrol örnekleri toplayarak bunları işledi.

Söz konusu çalışmayla, yetişkinler ve çocuklarda birden fazla organdaki Covid-19 enfeksiyonu karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, çalışma sonunda, interferonların hızla konuşlanmasıyla karakterize edilen, çocukların hava yollarındaki daha güçlü doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin, viral replikasyonun erken dönemde sınırlandırılmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, çocuklara kıyasla yetişkinlerde daha yavaş olan bağışıklık tepkisi nedeniyle, virüsün, enfeksiyonun kontrol edilmesinin daha zor olduğu vücudun diğer kısımlarını daha iyi istila edebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, yetişkinlerin, belirli bir tehdide yanıt vermek için geçmişte maruz kalma yoluyla eğitilmiş büyük bellek tipi hücre repertuarını içeren daha uyarlanabilir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtti.

Buna karşılık, araştırmacılar, yetişkin bağışıklık sistemi de doğuştan gelen bir tepkiye sahipken, çocuklarda bunun daha aktif olduğunu ve çocukların solunum yollarındaki enfeksiyona karşı daha hızlı bir bağışıklık tepkisi olduğunu ortaya koydu.

"ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YENİ TEHDİTLERE DAHA İYİ YANIT VEREBİLİR"

University College London'dan çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Masahiro Yoshida, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların doğuştan gelen bağışıklık sisteminin daha esnek ve yeni tehditlere daha iyi yanıt verebilir olduğunu ifade etti.

Yoshida, "Moleküler düzeyde gördüğümüz şey, çocuklarda yüksek düzeyde interferon ve çok hızlı bir bağışıklık tepkisi ki bu da çocukların Covid-19'dan yetişkinlere göre neden daha az ciddi şekilde etkilendiklerini açıklamaya yardımcı oluyor." dedi.

"ÇOCUKLARIN DOĞUŞTAN GELEN BAĞIŞIKLIĞI DAHA GÜÇLÜ"

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Marko Nikolic de "Çalışmamız, yalnızca çocukların başlangıçta daha iyi tepki vermediğini, virüs kana girerse sitotoksik tepkinin daha az güçlü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Wellcome Sanger Enstitüsünden Dr. Kerstin Meyer de çalışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Basitçe söylemek gerekirse, doğuştan gelen bağışıklık tepkisi Covid-19'la savaşmada daha iyi ve çocukların doğuştan gelen bağışıklığı daha güçlü ancak bağışıklık aynı zamanda birçok hücre türünü içeren kompleks bir bale gibidir. Tetiklenen hücrelerin zamanlaması ve türleri, bir enfeksiyonun nasıl geliştiğini etkileyecek ve bu, yaşa ek olarak her türlü nedenle bireyler arasında değişecektir."