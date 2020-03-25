Bağışıklık sistemi, insanların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar. Özellikle mevsim geçişlerinde yüksek ateş, grip, boğaz ağrısı gibi hastalıkları engellemede çok büyük etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en iyi yolu da hiç şüphesiz iyi beslenmekten geçer. Peki, iyi bir bağışıklık sistemi için hangi besinler yenmeli?

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLK SİSTEMİ İÇİN SU OLMAZSA OLMAZ

Yaz günlerinde su içme konusunda sıkıntı yaşanmıyor. Ancak sıcaklığın azalması sonucu tüketilen su miktarı da azalıyor. Bu noktada vücudumuzun suya 4 mevsimde de ihtiyaç duyduğunun unutulmaması gerekiyor. Hastalıklardan korunmak ve vücudunuza gerekli suyu temin edebilmek için günde en az 2 litre su içmelisiniz.

MEYVE VE SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

Meye e sebzeler, içerisinde sayısız vitamin, mineral ve antioksidan içerirler. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir ve hastalıklara karşı vücudun direnci artar. Özellikle greyfurt, maydanoz, kuşburnu, portakal, yeşilbiber, çilek, kivi, enginarın içerisinde yüksek oranda C vitamini yer alır. Zeytinyağı, fındık, ceviz ve badem türevlerinde ise E vitaminine rastlarız. Kabak, pırasa, domates gibi sebzelerde ise A vitamininin yer aldığı bilinmektedir.

YULAF TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Yulafın bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında mikrobiyal enfeksiyonlara, kansere, kolesterole ve diyabete iyi geldiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu yüzden yulafı en fazla yoğun bir iş süreci olanlar ve sıklıkla nezle olanlar mutlaka tüketmelidir.

SARIMSAĞI MENÜDE BULUNDURUN

Sarımsak sadece tadıyla değil, içerdiği antioksidan nedeni ile de yemeklerimizde kesinlikle bulunması gereken bir besin kaynağı. Sarımsak, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve pek çok hastalığa karşı dirençte önemlidir.

KEFİR VE YOĞURDA ÖNEM VERİN

Yapılan araştırmalar, probiyotik etkisi olan besinlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber probiyotik, içerisinde antioksidan da bulundurur. Kefir ve yoğurt, bu anlamda gönül rahatlığı ile tüketilecek yiyeceklerdendir.