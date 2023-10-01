Bağışıklığı güçlendiriyor, tüm hastalıklara şifa oluyor! Antik Mısır'da soğuk algınlığı için kullanılıyordu

TAVUK SUYU İÇİN MALZEMELERİNİZİ TOPLAYIN

Castellano'nun klasik tavuk suyu, et lokantası tavuğunun kalan karkasını (tüm kemikler, kıkırdak ve diğer şeyler) gerektirir. Ayrıca soğan, havuç, diş sarımsak, kurutulmuş defne yaprağı, kurutulmuş kekik, kurutulmuş biberiye, karabiber, ince deniz tuzu, su ve limon suyuna da ihtiyacınız olacak.

Castellano burada biraz hareket alanı bulunduğunu belirtiyor. Elinizde limon yok mu? "Herhangi bir asit işe yarar" diyor. Ayrıca "tavuğun baharatı herhangi bir şey olabilir, ancak et suyunun lezzetini değiştirebileceğini unutmayın" diye ekliyor. Yani, örneğin barbekü baharatlı bir tavuk satın aldıysanız, nihai ürününüzün bu özel notlardan bazılarına sahip olmasını bekleyin. Hangi hey, iyi olabilir!