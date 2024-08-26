Bağırsağının bir bölümü olmayan buzağı için seferber oldular

"ÖĞRENCİLERİMİZ ONU SEVİYOR, DIŞARI ÇIKARIP OYNAMASINI SAĞLIYOR"

Uzunlu, ameliyatın ardından buzağının bakımının da anne şefkatini aratmayacak şekilde özenle yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk günler sık sık serum vererek vücudunda biriken toksini temizledik. Bağırsağının bir bölümü oluşmadığı için içirdiğimiz sütten ihtiyacı olan besinleri tam alamıyordu. Çünkü bağırsağının olmayan kısmı sütün emildiği bölümdür. Sütün yanı sıra vitamin takviyeleriyle hayvanımızı ayakta tuttuk. Bir hafta boyunca her gün öğrenci arkadaşlarımız yakından ilgilendi. Öğrencilerimiz buzağımıza bir anne şefkatiyle, neredeyse kendi çocukları gibi sabah akşam baktılar. Mikrop kapmasın diye her gün sık sık temizliğini ve pansumanını yapıyorlar. Öğrencilerimiz onu seviyor, dışarı çıkarıp oynamasını sağlıyor."