Urartular'dan izler taşıyan kale

Sur, merdiven, tünel, yazıt ve kaya mezar gibi kalıntıların olduğu kale ve çevresi, il merkezi başta olmak üzere çevre illerden her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

AA'nın haberine göre yüzlerce tarihi ve kültürel varlığın bulunduğu kentin Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde inşa edilen kaleler de binlerce yıllık geçmişe ışık tutuyor.

Sarp dağların ve ormanların yaygın olduğu Tunceli'nin, yapılan bilimsel araştırmalarla birçok medeniyetten izler taşıdığı tespit ediliyor.

"MAZGİRT DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli'nin birçok uygarlığın yaşam sürdüğü bir yer olduğunu söyledi.

Kentte geçmişte yaşanan çeşitli sıkıntılar yüzünden arkeolojiye ağırlık verilemediğini ifade eden Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Tunceli Müzesi'nin açılması ve bizim de alana inmemizle tarihi eserlerin yerlerini tespit etmeye başladık. Bağın Kalesi'nin yapmış olduğumuz araştırmalarda kim tarafından hangi tarihte yapıldığını kesin olarak tespit edemiyoruz. Günümüze kalan kalıntılarıyla yola çıkarak birtakım yorumlamalar yapmaya çalışıyoruz. Mazgirt ilçesinde Urartuların hakimiyetinin olduğu bir dönem yaşandığını ve kalenin de o zamanlardan kalma olduğunu değerlendiriyoruz."

Tarih ve kültür turizminin gelişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ulaşoğlu, "Mazgirt ilçemiz bulunduğu konum itibarıyla kale, kilise, cami ve türbe gibi alanların yanı sıra doğal güzellikleri ve inanç turizmi açısından da önem taşıyor" ifadesini kullandı.