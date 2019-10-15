İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bölücülük ve halkı isyana teşvik suçlarından 13 yıl hapse mahkum ettiği eski Katalonya Bölgesel Yönelik Başkanı Oriol Junqueras, bölgede yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Halen hapiste olduğu için, Reuters haber ajansının sorularını yazılı yanıtlayan Junqueras, "Emin olduğum bir şey varsa o da sorunun oy sandıkları aracılığıyla çözüleceği. Referandum er veya geç tekrarlanacak, başka türlü halka nasıl söz hakkı verebiliriz?" diye yazdı.

Hakkında verilen hapis cezaları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını kaydeden Junqueras, "Hapis ya da sürgün bizi sadece daha güçlü yapar. Biz bağımsızlık çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İspanyol yargısı, 2017'de yasadışı ilan etmesine karşın düzenlenen referandumun ardından tek taraflı bağımsızlık kararı alan Katalonya Özerk Yönetimi'nin 12 yöneticisine 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Kararın ardından binlerce Katalan protesto gösterileri düzenlemeye başlamıştı.