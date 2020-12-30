Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27. dönem bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, adı geçen hakkında atılı suçtan Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere iddianame hazırladı.

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