Bağımsız Milletvekili Enginyurt, İYİ Partililere yönelik sözlerine açıklık getirdi

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel televizyonların sorunlarını gündeme getirdi.
Yerel televizyonların, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle reklam alamadıkları ve iş yapamadıklarını belirten Enginyurt, buna rağmen yerel televizyonların TÜRKSAT'a dolar olarak ödedikleri ücretin, arttığını söyledi. Yerel televizyonların TÜRKSAT kirasını bile ödeyemez durumda olduğunu savunan Enginyurt, bütün milletvekillerinin bu konuyla ilgilenmesini beklediğini ifade etti.
Enginyurt, TÜRKSAT uydu kiralarının dolar karşılığında ödendiğine dikkati çekerek, bu ücretlerin düşürülmesini, yerel televizyonların nefes almasını istedi. Enginyurt, "Yerel televizyonlara sahip çıkalım." çağrısında bulundu.
"Parlamenter sisteme geri dönülecek" iddiasının sorulması üzerine Enginyurt, "Şu anki başkanlık sistemi diye ifade edilen sistem, yüzde 50 artı 1'e dayanmaktadır. 2 aydan bu tarafa bölgede ve Türkiye'nin birçok vilayetlerinde gezerek gördüm ki; AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na destek eskisi gibi yüzde 50,1 düzeyinde değil. Başkanlık sisteminde, milletvekilinin hiçbir önemi kalmadı. Milletvekili itibar görmüyor. Bakanlar, bürokratlar telefona çıkmıyor. Daire başkanları, milletvekillerinin söylediklerini ciddiye almıyor. Ama hesabı milletvekili veriyor." şeklinde konuştu.
- "Bağımsız sıralarının artırılması gerektiğini söyledim"
İYİ Partili milletvekillerine, "Yakında siz de gelirsiniz grup kuracak sayıya ulaşırız, TBMM Başkanı’ndan rica edelim bize arkada daha rahat edeceğimiz bir bölüm ayırsın" dediği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Enginyurt, şunları kaydetti:
"Herhangi bir çalışmamız yok. Bir espriden ibaretti. İYİ Partili arkadaşlar dün gruba katılmamışlardı. Ben de bir tweet atmış ve 'Bağımsız bir milletvekili olarak sizleri yanıma bekliyorum' demiştim. Dolayısıyla bu 11 arkadaş da partilerinden memnun değilse ki, memnun olmadıkları görülüyor çünkü çizildiler, ötelendiler, dışlandılar, talepleri yerine getirilmedi, bağımsız sıralarının artırılması gerektiğini söyledim. Bağımsız sıralarına TBMM Başkanı'nın yer ayırmasını talep ettim. Olay budur."
"İYİ Partili milletvekillerinin istifalarını öngörüyor musunuz?" sorusuna Enginyurt, "Açıklamalara dayanarak söylüyorum. Basında okuduklarım itibarıyla 14'e yakın İYİ Parti milletvekili huzursuzluk içinde olduğu, Sayın Akşener ile görüşmelerinde talepleri olduğu söyleniyor. Bu talepleri yerine getirilmezse, bir karşılık bulacağı ifade ediliyor. Buna dayanarak söyledim." yanıtını verdi.
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