Bağımlılıkla mücadele standı açıldı - HATAY



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan stant- Polis ekiplerinin yoldan geçen vatandaşlara broşür dağıtması- Polis ekiplerinin bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmesi

Hatay'da bağımlılıkla mücadele standı açıldıHATAY (AA) - Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde bağımlılığı ile mücadele standı açıldı.Antakya'da bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.Standı ziyarete gelen vatandaşların soruları cevaplandırılarak çeşitli materyaller dağıtıldı.Öte yandan, vatandaşlara Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuma" uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.