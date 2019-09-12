Adana'da ablasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 73112 sokaktaki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Sultan B. (34),kardeşi Ali B. (25) ve annesiyle birlikte mahalleye yaklaşık 6 ay önce taşındı. Ali B. bugün sabah saatlerinde ev sahibi Zübeyde Kurtar'ın evine gelip kapıyı çalarak "Buranın adresi nedir ambulans çağırın. Ben ablamla kavga ettim" deyip kaçtı. Bunun üzerine Zübeyde Kurtar, aşağı inip Sultan B.'nin kanlar içinde yerde yattığını görünce çığlık atıp şoka girdi. Sesi duyan kadının yakını da hemen ambulansa ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaklaşık 20 yerinden bıçaklanıp öldürüldüğünü belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ise zanlıyı bulmak için hemen çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde bıçakla birlikte yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sultan B.'yi kanlar içinde gören ev sahibi Zübeyde Kurtar ise şoka girip gözyaşlarına boğuldu, Kurtar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Ev sahibi Zübeyde Kurtar

Gözaltına alınan Ali B.'nin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, gasp ve tehdit suçlarından 12 kaydının bulunduğu, en son hırsızlık suçundan dolayı cezaevine girdiği ve denetimli serbestlik yasası kapsamında çıktığı öğrenildi. Zanlının ablasını ise, uyuşturucu parası vermediği için öldürdüğü iddia edildi. Şahsın ilk ifadesinde, "Ablamı hırsız sandım o yüzden bıçakladım" dediği ileri sürüldü. Ali B.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.