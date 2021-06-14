Borsa İstanbul KAP'a yolladığı açıklamayla Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ) hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığını duyurdu.
Açıklamada "BAGFS.E işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30/1-a maddesi uyarınca geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.
Hafta sonu Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen BAGFAŞ tesisinin faaliyetleri gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar durdurulmuştu.
KAP açıklamasında atıfta bulunulan Pay Piyasası Yönergesinin 30/1-a maddesine göre bir sermaye piyasası aracına veya ihraççısına ilişkin olarak bir belirsizlik hâlinin veya yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve Genel Müdürün bu belirsizlik hâlinden veya önemli bilgilerden yatırımcıların haberdar edilmesini gerekli görmesi halinde işlemler askıya alınabiliyor.
BAGFAŞ da tesisinin faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili KAP'a yolladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şirketimiz Balıkesir İli Erdek İlçesi Bandırma – Erdek Karayolu 10. km'de faaliyette bulunan Sülfürik Asit, Fosforik Asit, Nitrik Asit ve AS, CAN/AN, Dap/Npk tesislerinde, T.C. Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün (Ek 2(a) ve Ek 2(b)) uyarınca işletmenin tüm faaliyetlerinin verilen 50 günlük sürenin sonunda durdurulacağı hususu 12.06.2021 Cumartesi günü saat 17:45'de tebliğ edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarihli toplantısında Fabrikalarımızda gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğumuz bu işleme karşı yasal haklarımızın süresi içinde kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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