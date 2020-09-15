Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.