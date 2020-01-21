AA

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.” bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.