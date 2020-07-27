Bağdat’ta askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.