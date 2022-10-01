Bağdat’ta 5 katlı bina çöktü

AA

Bağdat’taki itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, enkazda kurtarma çalışmalarına başladı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binada kurtarılmayı bekleyen 8 kişinin de mahsur kaldığı ifade edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.