Bağdatlılar çöp yığınlarının ortasında kaldı

Bugünlerde Bağdat'ın birçok ana caddesinin yanı sıra ara sokakları, semt ve mahallelerinde büyük çöp yığınları göze çarpıyor. Başkentte etrafa yayılmış çöplerin görülmediği çok az nokta var.
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de geçerli gerekçe göstermeden toplamadığı çöpler bazı semtlerde aylarca yerinde kalıyor.
Bir yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Bağdat halkı, bir yandan da toplanmayan çöplerin salgını derinleştirmesinden ve diğer hastalıklara da davetiye çıkarmasından endişe duyuyor.
Bazı bölgelerde vatandaşlar, kendileri çözüm üreterek toplanmayan çöpleri yakmak zorunda kalıyor. Bu durum da hava kirliliğini artırıyor.
- "Geceleri çöp kokusundan uyuyamıyoruz"
AA muhabirine konuşan, Bağdat'ın doğu kesiminde yaşayan Salim Zercavi, belediye araçlarının çöpleri almak için bölgeye gelmediğinden yakınarak, "Çöp yığınlarının içinde yaşıyoruz. Bu yığınların arasında ölü hayvanlar bile var. Geceleri çöp kokusundan uyuyamıyoruz." dedi.
Araçların bile biriken çöpler nedeniyle caddelerden zor geçtiğini söyleyen Zercavi, "Belediye beton bariyerler koyarak çöp alanı oluşturmaya çalıştı ama orası dolunca insanlar bu sefer çöpleri dışarı bırakmaya başladı." diye konuştu.
Bağdat'ın merkezindeki Hayfa bölgesinde oturan İmad Riyad da belediyeden hiçbir hizmet görmediklerini ve bölge sakinlerinin zaman zaman yığılan çöpleri kendi imkanlarıyla kent dışına taşıdığını anlattı.
- "Türk şirketlerinin çalışması gayet başarılıydı"
Bağdat Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Hekim Abduzzehra ise belediyenin bütçe sıkıntısı çektiğini ve bu yüzden başkentin birçok bölgesinde çöp yığınları oluştuğunu söyledi.
Bağdat'ın kent temizliği için daha önce Türk şirketleriyle çalıştıklarını aktaran Abduzzehra, "Bu şirketler Yeşil Bölge dahil birçok bölgenin temizliğini üstlenmişti. Çöplerin toplanmasından cadde ve sokakların temizlenmesine kadar Bağdat’ın temizliğini üstlenen Türk şirketlerinin çalışması gayet başarılıydı. Maalesef bu şirketlerle biten anlaşmalar bir daha yenilenmedi." ifadelerini kullandı.
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