Bağdat'ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Bağdat’ta Meclis binası çevresine 2 füzeyle düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak hükümeti de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak Meclisi yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez toplanmıştı.

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