Bağdat'ta yaklaşık 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Bağdat’taki Ebu Hanife en-Numan Camisi'ne gelen cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.İmam Şeyh Abdulvahap Samarrai, okuduğu hutbede, camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
- Macron'a tepki
Samarrai, hutbesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamı hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.
Iraklı din adamı, "Biliyorlar ki, Avrupa’daki Müslümanların sayısı gittikçe çoğalıyor. Bu sözler sinsi projelerin ve cehaletlerini gösteriyor. Afrika toplumu da Fransa’nın kölesi olmadığını anladı. Bu durum ve Müslümanların geniş coğrafyalara yayılması onları üzüyor. Fransa’daki önemli gazeteci ve entelektüeller de Macron’a tepkili. Fransa her zamanki gibi ekonomik, sağlık, ve kültürel olarak zayıfladığında sorunun Müslümanlarda olduğunu savunarak Müslümanları hedef almaya yöneliyor." ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.
- Şii Vakfına bağlı ibadet yerleriyle ilgili henüz karar alınmadı
Irak’taki cami ve mescitler, Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılmıştı.Irak Sünni Vakfı, 24 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamada, Vakfa bağlı cami ve mescitlerin 20 Eylül'de yeniden açılacağını belirtmişti.Şii Vakfına bağlı ibadet yerlerinin açılmasına ilişkin ise henüz karar alınmadı.
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