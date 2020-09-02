HABERTURK.COM / Ajanslar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bağdat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Barzani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macron ile yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fransa'nın IKBY'ye devam eden desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Barzani, "Fransa ile güçlü ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz." paylaşımında bulundu.

BAŞBAKAN EL-KAZİMİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Irak ziyaretinde duyduğu mutluluğu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarında ilişkileri geliştirmeyi arzuladığını vurguladı.

Macron, eğitim alanında da işbirliği yapılmasından yana olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ikili ortaklığa bağlı kalacağını kaydetti. Irak’ın bölgede etkin bir rol oynadığını söyleyen Macron, başta güvenlik alanı olmak üzere bazı büyük zorluklarla karşılaşan Irak’a ülkesinin destek verdiğini bildirdi.

Irak’ın, terör örgütü DEAŞ ile verdiği mücadelede Fransa’nın rolünü hatırlatan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ise ülkesinin hala terör örgütü DEAŞ ile yaptığı savaşın etkisinden kurtarılmadığını, örgütten geri alınan bölgelerin imarı ve göçmenlerinin evlerine iadelerini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Irak’ın elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Irak Başbakanı, enerji alanında yatırım yapmak için ülkesinin kapıların bütün Fransız şirketleri için açık olduğunu duyurdu.