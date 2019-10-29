ABD'nin Suriye'nin İdlib şehrinde terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'ye düzenlediği operasyonun ardından, Bağdadi'nin cesedi denize atıldı. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama zamanında öldürülen terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in cesedi de denize atılmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi, 27 Ekim Pazar günü Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen baskın operasyonla öldürüldü.

ABD'li savunma yetkilisi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

LADİN'İ HİÇBİR ÜLKE KABUL ETMEDİ

ABD'de İkiz Kuleler'e saldırının faili olan terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin de Pakistan'ın İslamabad şehrindeki bir evde kaldığının tespit edilmesi sonrasında, 2 Mayıs 2011'de, Amerikan özel birliklerin tarafından yapılan "Neptün Mızrağı" kod adlı gizli harekâtın sonucunda öldürülmüştü.

Ladin'in cesedi, hiçbir ülkenin kabul etmemesi üzerine, 24 saat içerisinde Umman Denizi'ne bırakıldı.