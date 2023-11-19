Bağcılar TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara istikametine seyir halinde bulunan N.U.'nun kullandığı 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.U'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı viyadükte inceleme yaptı. İncelemeler sırasında otoyoldaki trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra N.U.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.