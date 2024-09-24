Bağcılar'da üniversitelilere 10 bin TL

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İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye yerleşen öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü verecek.

Belediyenin desteğinden Bağcılar'da ikamet eden ve bu yıl devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşenler yararlanabilecek.

Başvurular, 23 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında belediyenin resmi web sitesi www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Öncelikle üniversite sınavını başarıyla geçen tüm gençleri tebrik ediyorum. Onlar yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesilleri oluşturuyor. Bizim de görevimiz onlara bu yolda destek vermek. Bu amaçla çalışkan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Geçen yıl 6 bin TL olarak verdiğimiz başarı ödülümüzü bu yıl 10 bin TL'ye yükseltiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.