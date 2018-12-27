İstanbul Bağcılar’da sahte parfüm imalathanesine operasyon düzenlendi. Yeni yılda piyasaya sürülmek için hazırlanan binlerce şişe sahte parfüme el konuldu.

FABRİKA GİBİ İMALATHANE

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019’un ilk haftasında Türkiye genelinde yüklü miktarda sahte parfümün piyasaya sürüleceğini tespit etti. Bağcılar’da küçük bir fabrikayı andıran sahte parfüm imalathanesine operasyon düzenlendi. Metil alkol ve ne olduğu belli olmayan kimyasalların karışımıyla elde edilen binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi.

TÜM TÜRKİYE’YE DAĞITACAKLARDI

Sahte parfümlerin ünlü markalara ait kutu ve ambalajlara konularak Türkiye genelinde piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı öğrenildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Sahte içkide olduğu gibi sahte parfümde de ciddi sağlık sorunlarına neden olan metil alkol kullanılıyor. Sahteciler ayrıca sahte parfümün içerisine ne olduğu anlaşılamayan renklendirici ve bazı kimyasallarda karıştırıyor. Sahta parfümün ciddi cilt sorunlarına, solunum yetmezliğine ve görme kayıplarına dahi neden olabileceğini belirtiliyor.