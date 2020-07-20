İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memurunu silah ile ateş açarak şehit eden şüpheliler Serdar B., Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

OLAY

Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekiplere bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı. Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı.

Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Olayın ardından yakalanıp emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.