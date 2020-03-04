AA

Bağcılar'da ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı



Bağcılar Belediyesi tarafından İnönü Ortaokulunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği senaryosuyla gerçekleştirilen tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma (BAĞKUT) ve Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği (YARKUR) ekipleri katıldı.

Tatbikatta alarm verilmesinin ardından sınıflar tahliye edildi. Öğretmenleri gözetiminde okul bahçesine çıkan öğrencilere sağlık görevlileri müdahale etti.

Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması, enkaz altında kalanlara yönelik dinleme cihazlarıyla arama, eğitimli köpeklerle moloz altında kalanlara ulaşma, üst katta mahsur kalanların sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle aşağı indirilmesi de tatbikatta uygulandı.

İtfaiye ekipleri, okul bahçesinde çıkan yangına müdahale ederken oluşturulan kriz masasında da yetkililer vatandaşları bilgilendirdi.

- "Tedbir her şeyin başında gelir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tatbikatların deprem bilincinin oluşması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Depreme her zaman hazır olunması gerektiğini vurgulayan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Biz başta kentsel dönüşümle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür. O yüzden tedbir her şeyin başında gelir. Vatandaşın bireysel anlamda bilinçlenmesi ve kurtarma ekiplerinin de bilinçlenmesi adına tatbikatlar çok önemli. Burada yaptığımız tatbikatı başarıyla tamamladığımızı görüyoruz. Çocuklar okulda nasıl davranacaklarını öğrendiler. Her öğrenci bir aile demektir. Tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Tatbikatı Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve veliler de izledi.