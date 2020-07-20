Bağcılar'da narkotim ekibine yönelik saldırının şüphelileri adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

AA

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan üçünün Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki, şüpheli Reis B'nin (19) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında savcılık huzurunda ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.-Olayın geçmişiBağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı. Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.Operasyonda S.B, O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirilirken üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulunmuştu.Ekiplerin çalışmalarına devam etmesi sonucu 4. şüpheli Reis B.(19) de yakalanmış, şüphelinin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.