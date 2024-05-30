Bağcılar'da korku dolu anlar
İstanbul Bağcılar'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda motosikletteki yolcu yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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Bağcılar'da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle Güneşli Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 kişiye aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan ateş açıldı.
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Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden olurken diğeri ise kaldırımda yürüyen bir yayayı teğet geçti.
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Motosiklet sürücüsü, saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya ise büyük panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
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Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.