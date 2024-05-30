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        Haberler Gündem Güncel Bağcılar'da motosikletliye kurşun yağmuru

        Bağcılar'da korku dolu anlar

        İstanbul Bağcılar'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda motosikletteki yolcu yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlar kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:04
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          Bağcılar'da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle Güneşli Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 kişiye aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan ateş açıldı.

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          Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden olurken diğeri ise kaldırımda yürüyen bir yayayı teğet geçti.

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          Motosiklet sürücüsü, saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya ise büyük panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

        • 4

          Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        • 5

          İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        • 6

          Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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          Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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