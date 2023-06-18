Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten düştüler!

Bağcılar'da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Kazada 3 yolcu yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Giriş: 18.06.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten düştüler!
Kapısı açık minibüsten düştüler! Yaralılar var
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bağcılar'daki olay, 9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ferhat Elbedi, “Minibüs sabah buradan geçerken kapıyı açık bırakmış. Virajı dönerken 3 kadın açık kapıdan düştü. Çok sert düştüler yere. Ambulans çağırdık zaten ambulans geldi polis geldi. Minibüsü bağladılar, şoförü de götürdüler. Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar. Yüz yolcu alıyor, bir de kapıyı açık bırakıyorlar. Olay bundan ibaret. Bunlar her gün yaşanan şeyler. Sadece bir sefere mahsus değildir bu. İstanbul'da her zaman yaşanıyor bu olay. Denetim yok. Kaza olduktan sonra 2-3 gün denetim oluyor daha sonra bitiyor. " diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün virajı döndüğü sırada yolcuların aşağı düştüğü anlar yer alıyor. Çevredekilerin minibüsten düşenlerin yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
5 kadına saldıran sapık, iş insanı kılığına giren polislerce yakalandı!
5 kadına saldıran sapık, iş insanı kılığına giren polislerce yakalandı!
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Avcılar'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.